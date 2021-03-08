محمد الرميثي يتألق في «العين لقفز الحواجز»

المصدر: العين - البيان الرياضي

حلّق الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «سيباليا»، بالمركز الأول لمنافسة الجائزة الكبرى المصغّرة برعاية لونجين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، ضمن بطولة العين الدولية لقفز الحواجز التي احتضن فعالياتها نادي العين للفروسية واختتمت أول من أمس، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتوّج الفارس الأيرلندي جاك رايان على صهوة جواده «كيه بي اس ميجور بلاير» بكأس الجائزة الكبرى من فئة النجمتين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين، وشارك فيها 96 فارساً وفارسة من 18 دولة بصحبة 170 خيلاً.

وشارك 35 فارساً وفارسة في منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز برعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافسوا على اللقب وجوائز مالية بقيمة 133.600 درهم.

المرحلة الخاصة

وكسب فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني في منافسة المرحلتين الخاصة، وحاز الفارس علي أحمد الجنيبي بالفرس «كوتشيت» على المركز الأول، ونال المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «سيباليا».

وفي فئة الخيول الصغيرة عمر «5 ـ 6» سنوات، فاز بالمركز الأول الفارس مبارك مندو مع الفرس «جاسمين» «7 سنوات».

تقدير

وشهد منافسات البطولة وقام بتتويج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام النادي، رئيس البطولة، وقال: نحن سعداء بعودة البطولات الدولية إلى ميادين النادي، ومقدرين للجهود التي بذلتها اللجان وتنظيم البطولة بهذا المستوى مع التزامها بكامل التوجيهات الاحترازية بشأن جائحة كورونا وسلامة الجميع منها، وبالرغم من افتقار البطولة للجمهور، إلا أن مشاركة الفرسان كانت جيدة، وخرج الجميع منها بفوائد كثيرة في ظل الظروف التي تعيشها دول العالم بسبب «كوفيد 19».

وأضاف: كانت فرصة الاحتكاك والتنافس واكتساب المزيد من الخبرات سانحة أمام فرسان القفز من دولة الإمارات، أمام هذه الكوكبة من خيرة الفرسان، وأضاف الناصري: نبارك لجميع الفائزين وحظ أوفر لبقية الفرسان، وبتوجيهات الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، نتطلع إلى تنظيم المزيد من البطولات، وبأعلى المستويات، وتذليل كل الصعوبات وتسخير كل الإمكانيات المتوفرة بالنادي لصالح البطولات والفرسان المشاركين فيها، مع الأخذ في الاعتبار بملاحظاتهم الهادفة إلى تطوير البطولات الدولية التي تقام على ميادينه.

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