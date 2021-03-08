مربط دبي يحصد 4 كؤوس في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

واصلت خيول مربط دبي تألقها وحصدت 4 كؤوس ملونة منها كأسان ذهبيتان للمهور بعمر سنة من خلال المهر «دي شرار» وللمهور بعمر سنتين من خلال «دي شخاط»، وكأس فضية بواسطة «دي جودي» للمهرات بعمر سنتين، وكأس برونزية للمهرة «دي لين» بعمر سنة، كما حصد ذهب المهرات بعمر سنة مربط عجمان من خلال «ع ج غزاله»، وذهب المهرات لعمر سنتين بالمهرة «دي اس هند» لمالكها قصي، وذهب الفحول بواسطة «ريمود البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وذهب الأفراس بواسطة «بنت هادي الخالدية» التابع لمربط الخشاب.

جاء ذلك في ختام «مهرجان الشارقة الدولي 22 للجواد العربي» الذي اختتم أول من أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات، وقد بلغ عدد الخيول المشاركة 282 جواداً تنافست على مدار ثلاثة أيام على أرض الصالة المغلقة بالنادي.

أعلى معدل

ونال المهر الرائع «دي شرار»، لقب النسخة الأولى لكأس فخر الإنتاج المحلي الذي يمنح للخيل صاحب أعلى معدل خلال مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرين للجواد العربي، بعد أن حصد 93.25 نقطة خلال الشوط التأهيلي، كما حقق المركز الأول وفاز بالكأس الذهبية في بطولة الأمهار.

وشهد عروض الختام كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وتسلم كؤوس مربط دبي المهندس محمد التوحيدي مدير المربط وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

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