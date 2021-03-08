مربط دبي.. إنجازات متعددة في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مربط دبي للخيول العربية قوته الإنتاجية خلال فعاليات «مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرون للجواد العربي» التي اختتمت مساء أول من أمس بنادي الشارقة للفروسية، بعد أن تألق بنيل كل أنواع المعادن النفيسة والتتويج بكأس فخر الإنتاج المحلي، وأعلى معدل في تقييم التحكيم خلال منافسات البطولة.

وتمكن الإنتاج المحلي لمربط دبي من خطف الذهب في نهائيات بطولة المهور بعمر السنة مع المهر «دي شرار»، وهو من الفحل العالمي «دي سراج» - ابن أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» - ومن الفرس العالمية «إف تي شيلا». وأحرز مربط دبي الكأس الفضية في بطولة المهرات بعمر السنتين والثلاث سنوات مع المهرة «دي جودي»، وهي من الفحل «ع ج عزام» والفرس «إلي فلامنكا». فيما تمكن من انتزاع البرونز في نهائيات بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة الواعدة «دي لين» وهي من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس «دي مها». كما كان للمرابط العالمية حظ من الفوز الذهب بالإنتاج المحلي لمربط دبي، وهو ما تحقق لمربط آريا أريبيانز وجيفري سلون من الولايات المتحدة الأمريكية مع الفحل المتميز «دي شخاط» ابن الفحل «دي خطاف» والفرس «دي شيرين».

وخطف مربط دبي الأضواء بنيله كأس فخر الإنتاج المحلي بعد حصوله على أعلى معدل نقاط في تقييم التحكيم خلال منافسات البطولة بمجموع 93.25 الذي ناله المهر الذهبي «دي شرار».

فخر

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط في البطولة التي وصفها بالقوية جداً، منوهاً بالتطور المتواصل للإنتاج الوطني من الخيل العربية الأصيلة. وقال التوحيدي: «نحن فخورون بشرف الحصول على كأس فخر الإنتاج المحلي، لأن الإنتاج المحلي هو قضيتنا الكبرى التي كانت نواة الرؤية السامية منذ تأسيس مربط دبي. لقد قطعنا أشواطاً واسعة في هذا المجال، انطلق عملنا من دبي وعززنا رصيدنا الإنتاجي ليعم الإمارات والعالم».

من جهته أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن الإنتاج المحلي يواصل تميزه.

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