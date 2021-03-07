تكريم أبطال الموسم الماضي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

قام محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي نائب رئيس مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل» بتتويج أبطال الموسم الإماراتي لسباقات الخيل ( 2019 – 2020 ) وهم المالك خالد خليفة النابودة والمدرب ساتيش سيمار والفارس تاغ أوشي.

وعبر المالك خالد خليفة النابودة عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، مضيفاً بأن إن دل فإنه يدل على نجاح خطواتنا وخططنا في سباقات الخيول. وتقدم خالد النابودة بخالص الشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل وفريق العمل في إسطبلاته، متمنياً أن تتواصل الإنجازات فيما تبقى من سباقات الموسم الحالي. ومن جانبه قال المدرب ساتيش سيمار بأنه شرف كبير الفوز بلقب بطولة المدربين في موسم كان صعباً جداً بسبب جائحة كورونا، مقدماً الشكر للملاك والفرسان الذين عمل معهم وكان لهم الفضل الكبير في تحقيق اللقب.

وبدوره عبر الفارس تاغ أوشي عن سعادته بتحقيق لقب بطولة الفرسان الموسم الماضي، مضيفاً بأنه سيحاول الموسم الحالي العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج والاحتفاظ باللقب.

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