شارلي آبلبي: «والتون ستريت» إلى «دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

أعلن المدرب شارلي آبلبي بأن الوجهة المقبلة لـ «والتون ستريت» بطل «بطولة دبي مدينة الذهب» هو سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» في أمسية كأس دبي العالمي. قال شارلي آبلبي: «أظهر «والتون ستريت» تطوراً في الأداء في مشاركاته الأخيرة القليلة ونفّذ المهمة اليوم على مستوى الفئة الثانية، وهذا مصدر ارتياحنا».

وأضاف قائلاً: «لن يكون بعيداً عن مستوى المنافسين في سباق دبي شيماء كلاسيك ج1 في أمسية كأس دبي العالمي، وندرك أننا سنخوض مواجهة ضد خيول من الطراز الرفيع، ولكنه حصان يلبي كل المتطلبات، ولديه ميزة الأرض وصاحب الزمن القياسي على ذات المضمار والمسافة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز