محمد بن راشد يشهد أمسية «سوبر ساترداي» في «ميدان» العالمي

المصدر: دبي – خالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمسية «سوبر ساترداي»، والتي أقيمت، أمس، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «طيران الإمارات».

كما شهد السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي نائب رئيس مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل» وعدد من المسؤولين. وأحيط سموه لدى وصوله إلى أرض ميدان بترحيب ملاك الخيول المشاركين في الأمسية العالمية لهذا العام، والتي تعتبر من أهم السباقات كونه يأتي قبل الحدث الأكبر مهرجان كأس دبي العالمي، الذي يستضيفه مضمار «ميدان» في السابع والعشرين من مارس الجاري.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني مع الملاك والمدربين والفرسان، منوهاً سموه بأهمية عودة النشاط إلى رياضة سباقات الخيل في ند الشبا تحديداً، وعلى مستوى دولتنا العزيزة، حيث أكد سموه أن الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات، التي تواجه العالم بسبب جائحة «كورونا» ودولة الإمارات جزء من هذا العالم تسعى بجد، وتعمل بكل مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها الاقتصادية والصحية والترفيهية وغيرها من الجهات المعنية على إعادة تدوير عجلة الحياة الآمنة المحصنة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة، التي تحمي جميع فئات المجتمع من الآثار السلبية لهذا الوباء المستجد.

وحققت خيول جودلفين ثنائية خلال الأمسية، عبر «والتون ستريت» بطل «بطولة دبي مدينة الذهب»، و«فاينال سونج» نجمة «بطولة ند الشبا تيرف للسرعة.

وظفر «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب «بطولة البستكية»، فيما توج «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب «بطولة مهب الشمال».

واقتنص «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» لقب الجولة الثالثة من «بطولة آل مكتوم للتحدي».

«بانادول» نجم الافتتاح

اقتنص «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الأول «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي «قوائم» برعاية «المغامرات العربية» والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.58.13 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سبيتس بيركوميت» لشارلز إي فيبكي بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً «الباتريوتا» لـ«مزرعة لابوم» بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا.

«والتون ستريت» بطل الثاني

ظفر«والتون ستريت» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغ قيمة 228 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.26.83 دقيقة ومعادلا الرقم القياسي للسباق وبفارق 3 أطوال ونصف عن «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «ديزرت فاير» لجودلفين بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«كانفاسد» يتوج بالثالث

حقق «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغ قيمة جوائزه 228 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.10.20 دقيقة وبفارق رقبة عن «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحل ثالثاً «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«ميدنايت ساندز»يقتنص الرابع

ظفر «ميدنايت ساندز» لـ«شراكة ذا كول سيلك» لقب الشوط الرابع«بطولة برج نهار»لمسافة 1600 متر«الفئة الثالثة»على المضمار الرملي برعاية«الإمارات للشحن الجوي»والبالغ قيمة جوائزه 228 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.35.78 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن«شيفدوم»للشيخ حشر محمد آل مكتوم وفايز التركماني بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث«توز»لـ»إسطبل داكي»بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

« لورد جليترز»يخطف الخامس

اقتنص« لورد جليترز»لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول لقب الشوط الخامس«بطولة جبل حتا»لمسافة 1800 متر«الفئة الأولى»على المضمار العشبي برعاية«طيران الإمارات»والبالغ قيمة 260 ألف دولار بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا مسجلاً زمناً قدره 1.48.44 دقيقة وبفارق نصف طول عن«اقتران»لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي و إشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً«السهيل»لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«ساليوت ذا سولجر»نجم الرئيسي

ظفر«ساليوت ذا سولجر»لـ«فيكتورياس»بلقب الشوط السادس الرئيسي«بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثالثة»لمسافة 2000 متر«الفئة الأولى»على المضمار الرملي برعاية«طيران الإمارات»والبالغ قيمة جوائزه 390 ألف دولار بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.03.09 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن«هايبوثيتيكال»لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث«رومان روسو»لمالكه زور بيفوف بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«فاينال سونج»مسك الختام

حققت«فاينال سونج»لجودلفين لقب الشوط السابع الختامي«بطولة ند الشبا تيرف للسرعة»لمسافة 1200 متر«الفئة الثالثة»على المضمار العشبي برعاية«emirates.com»والبالغ قيمة جوائزه 228 ألف دولار بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلا زمنا قدره 1.10.39 دقيقة وبفارق رأس عن«متفاوت»لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً«اكلام اكسبريس»لـ« ام بي اس ريسينغ و ام بي سبينس» بقيادة الفارس رون سكوت وإشراف المدرب نايجل تينكلر.

لمسة وفاء

تضمنت الأمسية عرض فيديو عن تاريخ الأمير الراحل خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس إسطبلات «جودمونت» والإنجازات التاريخية التي حققتها خيول الراحل الكبير في المضامير العالمية.

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