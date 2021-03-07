بطرس بطرس: دبي لديها ثقة بالمستقبل

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

عبّر بطرس بطرس نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، عن فخرهم واعتزازهم لرعايتهم أمسية «سوبر ساترداي»، والتي تعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي.

وقال بطرس بطرس إن مدينة دبي، كعادتها، رغم التحدي الذي أفرزته جائحة «كورونا» حول العالم، لديها ثقة بالمستقبل، والدليل تنظيم أمسية «سوبر ساترداي»، والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، أدخلت الأمان والطمأنينة في نفوس المشاركين. وتقدم بطرس بطرس بخالص التهاني والتبريكات لكافة الفائزين بأشواط الأمسية العالمية.

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