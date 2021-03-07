«مربط دبي» نجم«الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

واصلت مهور مربط دبي تألقها ولفتت الأنظار أول من أمس، في ثاني أيام مهرجان الشارقة الدولي 22 للجواد العربي للخيول العربية الأصيلة والمقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

وشهد عروض اليوم الثاني الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام النادي.

وفي شوط المهور بعمر سنة فاز بالمركز الأول «دي شرار» لمربط دبي 93.25 نقطة .

وفاز المهر «دي شخاط» لمربط دبي بالمركز الأول في شوط المهور بعمر 3 سنوات 93.25 نقطة.

وفازت بالمركز الأول في الشوط المخصص للأفراس بعمر العشر سنوات وأكبر «ماجستي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 93.13 نقطة.

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