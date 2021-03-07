«غنتوت» يتوج بكأس إيفزا الذهبية للبولو 2021

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

توج فريق نادي غنتوت بلقب كأس إيفزا الذهبية للبولو 2021، عقب فوزه على فريق الإمارات 11 – 7 في المباراة النهائية التي جرت أول من أمس في ختام البطولة التي حظيت برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

ووجهت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة فريق الإمارات للبولو التهنئة إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، بمناسبة فوز فريق غنتوت باللقب . وأعربت سموها عن رضاها عن ما قدمه فريقها خلال البطولة وقالت سموها : فوزنا بالمركز الثاني لا يقلل من شأن الفريق، وهذه هي الرياضة فوز وخسارة، وما زال أمام فريقنا استحقاقات مقبلة، ونأمل أن نضيف مزيداً من البطولات بهذا الموسم.

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