15 خيلاً تتنافس على لقب «التاج العربي»

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

تتنافس 15 من نخبة الخيول بقيادة «مجيب» و«متقدم» و«أوتومان»، على لقب الجولة الثانية من سباق التاج العربي الثلاثي في الشوط الرابع خلال الحفل الثاني عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم ويشهد 6 أشواط ساخنة، بمشاركة 81 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 920 ألف درهم.

ويخطف الشوط الرابع في الحفل الأنظار وسط منافسة قوية للفوز بلقب التاج العربي لمسافة 2200 متر، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 300 ألف درهم. فيما يشارك 10 خيول في جولة جديدة من تحدي كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر بجوائز مالية 70 ألف درهم، ويختتم الحفل بشوط الخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق وادي طيبة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على 80 ألف درهم.

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