بهواني يهدي «الريف» كأس سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أهدى الفارس بهواني سينج على صهوة «برنس كاديم» بإشراف «خالد عبدالرحيم» اسطبلات الريف العجبان، كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 155 كلم والمصنفة دولياً بنجمتين أمس، بقرية بو ذيب العالمية بالختم في أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، فيما جاء ثانياً الفارس راشد أحمد البلوشي على صهوة «الجلابي جبهار» لاسطبلات «ند الشبا»، وجاءت ثالثة الفارسة كاميلا كولو على صهوة «أي أس جي بيستو» لاسطبلات «النصر 2».

وأقيمت المرحلة الثانية من سباق القدرة لمسافة 155 كلم، لمسافة هذه المرحلة 71 كيلومتراً، بمشاركة 39 فارساً.

الجدير بالذكر أن اسطبلات الريف فازت بالسباق حسب بروتوكول بو ذيب، فيما نال لقب السباق حسب التصنيف الدولي ناخات سينج على صهوة «بي جي ماريسما» لاسطبلات أم 7، فيما جاء ثانياً عبدالعزيز المرزوقي على صهوة «راس الباترون» لاسطبلات المغاوير، وحل في المركز الثالث محمد سيف الفارسي على صهوة «حبيب» لاسطبلات المغاوير.

وتوج الفارس إبراهيم محمد الحمادي على صهوة «سيدار ريدج ديزاير» لاسطبلات «ماس» بإشراف «عبدالله سالم عبيد» بطلاً لسباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة «106» من الفرسان والفارسات، وجاء ثانياً الفارس خلفان جمعة محمد على صهوة «هودنيس فاير» لاسطبلات «ماس 7»، فيما جاء ثالثاً الفارس «فيدريكو فيربر» على صهوة «امبوستر بولفوريلو» لاسطبلات «العين».

وقام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتتويج الفائزين بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد.

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