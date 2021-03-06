«هوى بلادي» بطل الشوط الرئيس في سباق الصفوح بـ«جبل علي»

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

ظفر «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الرابع الرئيسي برعاية «مزارع شادويل» في السباق العاشر لمضمار جبل علي أمس، والذي حمل اسم «سباق الصفوح».

وحقق «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان لقب «الجولة الختامية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة».

وشهد السباق تألق المدرب دووغ واتسون والفارس أنطونيو فريزو، إذ حقق كلاهما ثنائية خلال الأمسية.

«مقام» نجم الأول

ظفر «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان لقب الشوط الأول «الجولة الختامية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة» لمسافة 1400 متر برعاية «سرفيو» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل مسجلاً زمناً قدره 1.36.47 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف المميز» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«دينجرس ثوت» بطل الثاني

اقتنص «دينجرس ثوت» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.27.03 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «منتخب» لمالكه عبد الوهاب مصباح التريكي بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

«ليثام سينت آنيس» يقتنص الثالث

حقق «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.13.44 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «تشابه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«هوى بلادي» نجم الرئيسي

ظفر «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1200 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.14.09 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «رير نينجا» لـ «إكيوري اما زينجتيم» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «وقت» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«آيرش فريدم» يخطف الخامس

اقتنص «آيرش فريدم» لملاكه جون والتر مورايس وجون مورايس ومايكل جوناثان مورايس لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.51.20 دقيقة وبفارق 8 أطوال وربع الطول عن «لو أوف بيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «القعقاع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

«فولسهود» يتوج بالسادس

حقق «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.40.58 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «فار سكاي» لـ «سكاي للسباقات» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «تولمونت» لحمد راشد غدير بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«زوريون» مسك الختام

ظفر «زوريون» لعبد الله المعمري لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1.40.05 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «علي مهلك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الجائزة الأسبوعية

من جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، التي استلمها المدرب دووغ واتسون والفارس باتريك دوبس.

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