ميرزا الصايغ: البطل أثبت قوته وجدارته

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جدد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، دعم ورعاية «شادويل» وأذرعتها العالمية لسباقات مضمار جبل علي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مقدماً خالص التهاني والتبريكات لـ «نقابة بورسلي للسباقات» على فوز البطل «هوى بلادي» الذي حقق لقب الشوط الرابع الرئيسي برعاية «مزارع شادويل»، والذي شهد منافسة مثيرة بين أقوى الخيول المشاركة في السباق.

وقال ميرزا الصايغ إن البطل أثبت قوته وجدارته في الشوط، متغلباً على أقوى الخيول المشاركة، مضيفاً بأن مستوى البطل يؤهله للمشاركة في أحد أشواط كأس دبي العالمي، والذي سيقام الشهر الحالي، وكذلك السباقات البريطانية.

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