شريف الحلواني: سباق مميز وسعداء بالنجاح

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، أن «سباق الصفوح» كان مميزاً، وجميع الأمور سارت على أفضل حال على الرغم من الطقس الحار.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص التهاني والتبريكات لكافة الفائزين بأشواط السباق.

وأضاف المهندس شريف الحلواني أن موسم المضمار الأصفر قارب على الانتهاء، وسعداء بنجاح السباقات التي أقيمت في مضمار جبل علي من الناحية الفنية والتنظيمية.

وقال شريف الحلواني: على الرغم من الغياب الجماهيري من سباقات المضمار الأصفر بسبب الظروف الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا، فإنهم ظلوا أوفياء للمضمار العائلي عبر تفاعلهم مع المبادرات الإلكترونية التي أطلقناها، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على ارتباط الجماهير الوثيق بالمضمار العائلي، متمنياً عودتهم الموسم القادم إلى مدرجات المضمار.

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