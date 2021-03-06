دووج واتسون: خياراتنا مفتوحة مع «دينجرس ثوت»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عبر المدرب دووج واتسون عن رضاه التام بالثنائية التي حققها خلال السباق العاشر لمضمار جبل علي.

وعن «دينجرس ثوت» بطل الشوط الثاني، قال دووج واتسون إن البطل قدم أداءً قوياً متغلباً على أقوى الخيول المشاركة في الشوط.

وأضاف دووج واتسون، أن الخطة الأصيلة كانت مشاركة البطل في سباق مضمار العين الأسبوع المقبل في حال عدم الفوز، ولكن عقب الانتصار الذي حققه خلال الشوط تكون خطتنا المقبلة إما العودة إلى مضمار جبل علي أو البحث عن سباق آخر في أحد مضامير الدولة قبل نهاية الموسم.

كما أشاد دووج واتسون بالأداء الذي قدمه «ليثام سينت آنيس» الذي حقق لقب الشوط الثالث بمهارة.

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