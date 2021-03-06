سعيد بن سرور: «دبي ميراج» جاهز لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور عن جاهزية خيوله لخوض غمار أمسية «سوبر ساترداي» على مضمار «ميدان» اليوم.

وعن «دبي ميراج» الذي يشارك في الجولة الثالثة لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي» قال سعيد بن سرور:

«ركض «دبي ميراج» بشكل جيد على الأرضية العشبية هذا الموسم حينما شغل المركز الثاني في كلتا مشاركتيه، وأردنا منحه فرصة على الرمل. سيكون هذا السباق صعباً للغاية ولكن تحضيراته مضت بشكل جيد».

كما تحدث سعيد بن سرور عن حظوظ «رويال مارين» الذي سيشارك في شوط «بطولة جبل حتا» قائلاً: ««رويال مارين» يظهر دائماً مستوى رفيعاً في التمارين الصباحية، ولكننا نود أن يبدأ في إظهار ذلك المستوى مرة أخرى في السباقات. لقد فاز على هذا المستوى من قبل وسنرى كيف سيؤدي في السباق».

منافس شرس

كما عرّج المدرب العالمي في الحديث عن شوط «بطولة دبي مدينة الذهب» قائلاً: «دبي فيوتشر«منافس شرس ويسعى دائماً للفوز. يبدو هذا السباق مناسباً له ولديه فرصة جيدة كما يعود «ديزرت فاير» للمشاركة على مسافة مناسبة له وتدرب بشكل جيد في الإسطبل. لقت سررت للغاية بجهد «بريليانت لايت» في ند الشبا تروفي وهو جاهز للمشاركة مرة أخرى».

وعن «فاينال سونج» والتي تشارك في شوط بطولة ند الشبا تيرف للسرعة قال سعيد بن سرور: «ركضت «فاينال سونج» بشكل جيد جداً على هذه المسافة في المشاركة الماضية ومسافة الستة فيرلونغ تبدو الأنسب لها الآن، وسررت بتحضيراتها وأبحث عن نتيجة جيدة مرة أخرى».

كما تحدث سعيد بن سرور عن «دبي أيكون» الذي سيشارك في شوط بطولة برج نهار قائلاً: «سررت بتحضيرات «دبي أيكون» ويحسن بات كوسجراف التعامل معه في الإسطبل. ركض بشكل جيد في كيرلين هانديكاب والمشاركة على مسافة أقصر ستكون مناسبة».

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