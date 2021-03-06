أنظار العالم على «سوبر ساترداي» في «ميدان» اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

تنطلق في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، أمسية الـ«سوبر ساترداي»، والذي يقام على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات»، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة مليوناً و712 ألف دولار.

وستشهد الأمسية تكريم أبطال الموسم الإماراتي الماضي (2019 - 2020)، وهم المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب ساتيش سيمار، والفارس تاغ أوشي.

بطولة آل مكتوم

وتبلغ الإثارة قوتها في الشوط السادس «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثالثة» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 390 ألف دولار، وبمشاركة 11 خيلاً أبرزها:

«دبي ميراج» لجودلفين، «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كويب» لـ «ر ر ر للسباقات»، «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس»، «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، «رومان روسو» لمالكه زور بيفوف، «سالتراين دبي» لعلي حداد، «سيكريت امبشن» لناصر عسكر، «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف.

بطولة البستكية

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر «قوائم» برعاية «المغامرات العربية» والبالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، وبمشاركة 12 خيلاً أبرزها: «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إفيكتيف» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «الباتريوتا» لـ «مزرعة لابوم».

«اندفاع» و«ما يهاب» لمالكيه حسن مفرح العجمي وفوزي ناس، «فاير جروب» لمالكه البشير سالم الحراري، «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي، «ليوباردو» لحسين العباس لوتاه، «شارب سبن» لـ «شامبيون لوجيستيكس»، «سبيتس بيركوميت» لشارلز إي فيبكي، «خاتون» لأحمد غليطة المهيري.

مدينة الذهب

يشهد الشوط الثاني «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغة قيمة جوائزه 228 ألف دولار مشاركة 7 خيول أبرزها: «ديزرت فاير» و«دبي فيوتشر» و«والتون ستريت» و«بريليانت لايت» لجودلفين، «كومينكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «دبي واريور» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «ريد كاكتوس» لمالكه لون كاج نيلسن.

مهب الشمال

يشارك في الشوط الثالث «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغة قيمة جوائزه 228 ألف دولار، 13 خيلاً أبرزها: «الكرامة» و«إنجازات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «بريمير ستار» لـ «ر ر ر للسباقات».

«المواردي» لـ «مربط كريسبي»، «بيهافيورال بايس» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، «بوشارت» لـ «فريق البيت متوحد»، «إي إس راكو» لـ «ماك للسباقات ميد ، إن بي، إتش آر، جيه إس، وتي بي»، «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري، «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد، «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «أوبر كلاس» لـ «مزرعة غيرا ديل سور».

برج نهار

يشهد الشوط الرابع «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغة قيمة جوائزه 228 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً أبرزها:

«دبي أيكون» لجودلفين، «بلون باي ويند» و«داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم وفايز التركماني، «كمبير» لـ «ر ر ر للسباقات»، «نورث أمريكا» لمالكه رمضان قاديروف، «كيسي جونز» لناصر عسكر، «ديزرت دكتور» لمالكته فترياني هاي، «جولدن جول» لديل برينان، «مدخل» لفوزي عبد الله ناس، «ميدنايت ساندز» لـ «شراكة ذا كول سيلك»، «اواسيس شارم» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي، «برومبيتينج» لـ «كيه إتش كيه للسباقات»، «رويال دورنوك» لعبد الوهاب مصباح التريكي، «ترانكافيرو» لهاراس باج دو سول، «توز» لـ «إسطبل داكي».

جبل حتا

يشارك في الشوط الخامس «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 260 ألف دولار 11 خيلاً أبرزها: «السهيل» و«آرت دي فال» و«رويال مارين» لجودلفين، «اقتران» و«مقترب» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كورت هاوس» لـ «رباح للسباقات»، «فيرست كونتاكت» لـ «إسطبلات الرشيد»، «لورد جليترز» لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول، «لوشيوس طبريوس» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي.

ند الشبا تيرف

يشهد السابع والختامي «بطولة ند الشبا تيرف للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «emirates.com» والبالغة قيمة جوائزه 228 ألف دولار مشاركة 14 خيلاً أبرزها: «مان أوف بروميس» و«رويال كروسيد» و«فاينال سونج» لجودلفين، «اختيار» و«فنار» و«متفاوت» و«مترفع» و«تأمل» و«طنين» و«يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ذا بيرفكت كراون» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، «فليتنج برنس» لسوزان روي، «مداهم» لسيد حشيش، «اكلام إكسبريس» لـ «إم بي إس ريسينغ»، و«إم بي سبينس».

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