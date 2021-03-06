شارلي آبلبي: «السهيل» مستعد لـ «جبل حتا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي، جاهزية خيوله للمشاركة في أمسية «سوبر ساترداي» بمضمار «ميدان» العالمي. وتحدث شارلي آبلبي عن حظوظ خيوله في شوط «جبل حتا» قائلاً:

تعرض «السهيل» لنكسة عقب فوزه في نيوماركت، وبعد ذلك خططنا لإشراكه في موسم دبي، وسارت تحضيراته بشكل جيد، وأجرى تمريناً في ميدان، ونأمل أن يقدم أداءً جيداً في إطار هدفنا المتمثل في المشاركة بسباق دبي تيرف.

ضمن أمسية كأس دبي العالمي، وبالتالي نتوقع أن يتطوّر مستواه عقب هذه المشاركة، وليس لدينا شك في قدرته على المنافسة في هذا المستوى، ولكن عليه فقط التركيز والاستعداد لتنفيذ المهمة».

وأضاف: «ركض «أرت دو فال» بشكل رائع على هذا المضمار والمسافة بسباق سنغسبيل ستيكس، وقدم أداءً تنافسياً للغاية في سباق زعبيل مايل في المشاركة الأخيرة، ونعتقد أن العودة إلى مسافة تسعة فيرلونغ سوف تناسبه، وبينما لا يبدو بعيداً في المستوى عن هذه المجموعة، يلزمه أن يكون في قمة الجاهزية حتى يكون حاضراً في المنافسة على اللقب».

كما تحدث شارلي آبلبي عن «والتون ستريت»، والذي سيشارك في شوط «بطولة دبي مدينة الذهب» قائلاً: «قدم «والتون ستريت» أداءً يبعث على الإعجاب في أول مشاركة له في الموسم، ومستوى الأداء في ذلك السباق أصبح قوياً. لطالما كانت الخطة أن نأتي إلى هذا السباق ومضت تحضيراته بشكل جيد، ويرتقي الآن للمنافسة على مستوى أعلى، ولكنه كان دائماً منافساً قوياً في السباقات ويستحق فرصته في هذا المستوى».

وعن مشاركة «رويال كروسيد» في شوط «بطولة ند الشبا تيرف للسرعة» قال شارلي آبلبي: «فاز «رويال كروسيد» بسباق سرعة رفيع المستوى في فرنسا في آخر مشاركة له، ولو تمكن من إعادة إنتاج مستواه في عمر الثلاث سنوات سيكون منافساً معتبراً للغاية. ننظر بعين الاعتبار إلى سباق القوز سبرينت، لذلك نتطلع لرؤية بعض التحسّن الملحوظ هنا. هو حصان فاره القوام الآن ومماثل لخيول السرعة في عمر الأربع سنوات من خط الفحل شمردل».

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