فوز بادنكي والسويدي في «العين لقفز الحواجز»

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

انطلقت أمس بميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وفاز بفئة المستوى الثاني بجولة على حواجز تراوح ارتفاعها بين 115 ـ 120 سم، مجد الدين بادنكي بالجواد «شاكو برنس» من نادي مندرة للفروسية، وحقق المركز الثاني سامي سلطاني بالجواد «بالينوي كرنفال هارفي» من نادي العين للفروسية، وشارك في المنافسات 46 فارساً وفارسة.

ونجح منهم 10 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، فيما شهدت منافسات خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات مشاركة 21 فارساً وفارسة، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ.

ونال جائزة المركز الأول سالم السويدي مع الفرس «فهرنهايت دو هولبيك» (6 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، وجاء بالمركز الثاني تريفور برين مع الجواد «زد سفن بورش» من فريق (زد سفن)، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى هشام غريب مع الفرس «لومادين» من نادي الشارقة للفروسية.

وتنافس 18 فارساً وفارسة من الفرسان الناشئين «الجونيورز»، وأكمل فارسان من نادي الشارقة للفروسية، الجولة دون خطأ، هما عمر الحاج مع الفرس «بابريكا»، وعبدالله المازمي بالفرس «ساليستا دو لا هارت».

وتستكمل الفعاليات اليوم، بثلاث منافسات دولية من فئة النجمتين، الأولى من جولة على حواجز 125 سم، والثانية من مرحلتين على حواجز 135 سم، كما تقام المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، من جولة واحدة على حواجز 145 سم.

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