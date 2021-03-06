البلوشي يتصدر في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تصدر الفارس راشد أحمد البلوشي، أمس، المرحلة الأولى من سباق القدرة لمسافة 155 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، وحقق البلوشي المركز الأول على صهوة «الجيلابي جيبهار» لإسطبلات ند الشبا، وقطع مسافة السباق وقدرها 84 كلم في زمن 3:56:16 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس بهاواني سينج على صهوة «برينس كديم سبا» لإسطبلات الريف «العجبان 2»، وسجل 3:56:52 ساعات، يليه الفارس محمد حمود الغيلاني على صهوة «بريمرفالي كولد بلاي» لإسطبلات الريف، ثم الفارسة لوكسمي كانث مورجايا على صهوة «شيفرا اليبار» لإسطبلات «أم 7»، في 4:04:16 ساعات، والفارسة كاميلا كولو على صهوة «ايه اس جي بيوستو» لإسطبلات «النصر 2»، في 4:05:28 ساعات.

شارك في هذه المرحلة 53 فارساً وفارسة، وتمكن 39 منهم من إكمال السباق بنجاح، فيما خرج 14 آخرين لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري التي يتوجب المرور عليها عقب كل مرحلة للتأكد من صحة ولياقة الجواد.

المرحلة الثانية

وتتواصل اليوم فعاليات المهرجان بإقامة المرحلة الثانية من سباق القدرة لمسافة 155 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، وتبلغ مسافة المرحلة 71 كيلومتراً، ويقام بالتزامن معه سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

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