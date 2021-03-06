مهرات «مربط دبي» تتألق في «الشارقة الدولي للجواد العربي»

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

لفتت مهرات مربط دبي للخيول العربية الانتباه، وخصوصاً بعمر ثلاث سنوات، في افتتاح مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرين للجواد العربي «التصنيف الذهبي».

والذي انطلق أول من أمس بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية.

ويحظى المهرجان برعاية كريمة ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ويشهد مشاركة 282 جواداً من 11 دولة عربية وأجنبية.

وشهد اليوم الافتتاحي وقام بالتتويج كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وانحصرت المتابعة والحضور على الملاك والمربين وأعضاء اللجان العاملة بالبطولة.

القسم الأول

فازت «ع ج غزالة» من مربط عجمان بالمركز الأول بالقسم الأول في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 91.25 نقطة، تلتها بالمركز الثاني «باهية اس بي ام» لسلطان عبد العزيز لوتاه بمجموع 91.00، وحلت ثالثة «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وفي منافسات القسم الثاني لفئة المهرات نفسها بعمر سنة تصدرت «ع ج تله» لمالكها خليفة علي الكتبي محققة 92.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي لين» لمربط دبي للخيول، وحصدت 92.13 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «ع ج سروج» لمالكها خليفة الكتبي ونالت 90.88 نقطة.

مهرات السنتين

ظفرت «اس كيو الجوهرة» لمربط الصقران بالمركز الأول في القسم الأول المخصص للمهرات بعمر سنتين بعد أن جمعت 92.25 نقطة، وبالمركز الثاني «شموخ البطين» لمربط البطين بمجموع 91.13، وبالمركز الثالث «غاليه مغيدر» لمالكها حسن سيف الزعابي بمجموع 90.88 نقطة.

وفي القسم الثاني للشوط نفسه فازت بالمركز الأول «ام دي اس هند» لمالكها قصي محمد عبيد الله بمجموع 92.63 نقطة، والمركز الثاني «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام بمجموع 92.00 نقطة، والمركز الثالث للمهرة «م ع جوهرة» لمالكها محمد خلف العتيبة بمجموع 91.75 نقطة.

الثالث

وحصدت المهرة «دي جودي» لمربط دبي المركز الأول في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات بمجموع 92.50 نقطة، وحلت ثانية «جورية البستان» من إسطبلات البستان بمجموع 91.63 نقطة، والمركز الثالث «دي شعلة» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم بمجموع 91.50 نقطة.

ويشهد السبت اليوم الثالث والختامي للمهرجان 3 أشواط للفحول وستكون بداية في الثالثة ظهراً بالشوط العاشر وهو لفئة الفحول بعمر 4 – 6 سنوات مقسم إلى فئتين (أ، ب) برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة - أ - ومجلس الشارقة الرياضي للفئة - ب - ويشارك في الفئة – أ - 18 جواداً والفئة – ب - 18 جوداً، ويليه الشوط الـ 11 شوط الفحول بعمر 7 – 9 سنوات عدد الخيول ٢٠ جواداً، ويختتم بالشوط 12 شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكبر بمشاركة 14 جواداً وترعى آخر شوطين هيئة مطار الشارقة الدولي.

تأهل

ويتأهل كلٌ من الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث للمشاركة في أشواط البطولة وهي ستة أشواط، وهي بطولة المهرات بعمر السنة، وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر السنة، وبطولة المهور بعمر السنتين وثلاث سنوات، بطولة الفحول وجميعها برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.

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