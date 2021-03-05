85 خيلاً تتنافس على ألقاب «سباق الصفوح» في «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الثانية والنصف من ظهر اليوم، السباق العاشر لمضمار جبل علي، والذي يحمل اسم «سباق الصفوح»، بمشاركة 85 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 514 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1200 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم وبمشاركة 8 خيول أبرزها «جو ستورم» لمالكه البشير سالم الحراري، «أجمل» و«هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «حفيت ستار» لمحمد الأعسر، «نو ليميتس» لناصر عسكر، «رير نينجا» لـ «إكيوري اما زينجتيم»، «وقت» لـ «إسطبلات الرشيد»، و«جميرا جين» لـ «زينيث للسباقات».

الشوط الأول

البداية ستكون مع الشوط الأول «الجولة الختامية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية الأصيلة» لمسافة 1400 متر برعاية «سرفيو» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم وبمشاركة 10 خيول أبرزها «فانديم» لـ «الوثبة للسباقات»، «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «العزوم» لعلي حداد، «إيه إف رمز» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، «إيه إف المميز» لناصر عسكر، «إيه إف الباهر» و«إيه إف الجاحد» و«إيه إف مخباط» و«إيه إف المتغطرس» و«إيه إف المريب» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «الهدير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دينجرس ثوت» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني، و«هولد سواي» لمالكيه علي الشعفار وعبد الله الشعفار.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم 11 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شجي» و«تشابه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كناني» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «اسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزها «نوفا روما» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «القعقاع» و«نصراوي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دهباشي» و«نيتيف ابييل» لمحمد خليفة البسطي، و«لو أوف بيس» لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم 14 خيلاً أبرزها «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «هزيم» و«كايت وينغ» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «فار سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، و«صخر» لـ «إتش وبي».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1600 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «بواسل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، و«كنود» لفوزي عبدالله ناس.

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