6 أشواط في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

يشهد الميدان الخارجي والصالة الرياضية بنادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، 6 أشواط، مناصفة بين الأفراس والمهور لمختلف الأعمار، في اليوم الثاني لمهرجان الشارقة الدولي 22 للجواد العربي، الذي انطلق أمس، بثلاثة أشواط للمهرات، ويختتم غداً بثلاثة أشواط للفحول، إلى جانب الأشواط الرئيسة الستة.

ويحظى هذا المهرجان، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان، وشريك النجاح على مدى اثنين وعشرين عاماً، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 282 جواداً من 11 دولة عربية وأجنبية.

أشواط الأفراس

وستكون الانطلاقة اليوم، في الثالثة عصراً، بالشوط الرابع لفئة الأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات، بمشاركة 22 جوداً، ويليه الشوط الخامس لفئة الأفراس بعمر 7 - 9 سنوات، وبمشاركة 18 من الأفراس، ويتبعه الشوط السادس لفئة الأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر، بمشاركة 8 من الأفراس، وترعى الأشواط الثلاثة هيئة مطار الشارقة الدولي.

أشواط المهور

وتتواصل عروض الجمال أشواط المهور الثلاثة، والبداية بالشوط السابع لفئة المهور بعمر سنة واحدة، مقسم إلى فئتين (أ، ب)، القسم أ عدد المشاركين في 13 جوداً، والقسم ب 14 جوداً، ويليه الشوط الثامن للمهور بعمر سنتين، بمشاركة 25 جوداً، ويختتم اليوم الثاني بالشوط التاسع للمهور بعمر 3 سنوات، بمشاركة 20 جوداً، وترعى جميع الأشواط، هيئة مطار الشارقة الدولي.

طريقة التحكيم

وتتضمن طريقة التحكيم خمسة أنظمة أساسية، تعتمد في التقييم وتشتمل على الآتي، حيث يصار إعطاء النقاط من (1 – 20) من قبل كل حكم مشارك في لجنة التحكيم، والمؤلفة من سبعة أشخاص، بصورة مستقلة، (ملاحظة: تقبل أنصاف النقاط).

الإجراءات والحضور

وأكد سلطان اليحيائي مدير عام النادي، أن مجلس إدارة النادي، قد اعتمد جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، وكما تم أخذ الموافقة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة، والتي تهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وأضاف، سيقتصر الحضور على مالك ومدرب الخيل فقط، وسائس عن كل جوادين، كما سيحضر عن وسائل الإعلام شخص فقط، يمثل كل جهة، وسيتم توفير البث المباشر للمهرجان عبر قناة الشارقة الرياضية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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