«دولية العين لقفز الحواجز» تنطلق اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، على ميادين (العين للفروسية)، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين، ويبلغ مجموع جوائز البطولة أكثر من 330 ألف درهم، منها 133.600 درهم للفائزين في شوط الجائزة الكبرى، وتتزامن مع المنافسات الرئيسة في يومي البطولة، منافستان محليتان بواقع منافسة في كل يوم خلال الفترة الصباحية.

وتقام فعاليات البطولة على مدى يومين، ويشرف على المنافسات محمد راشد الناصري، مدير عام النادي،عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات والدول العربية والعالم، وتشتمل على ستة أشواط، بمواصفات الجولة الواحدة مع تمايز، ويصمم مسار المنافسات بحواجز يتراوح ارتفاعها من 125 سم وحتى 145 سم في شوط الجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز برعاية لونجين.

لجنة التحكيم

يترأس لجنة التحكيم الدولي أشرف الليثي، بمعاونة ستة محكمين دوليين، وحكم دولي ينتدبه الاتحاد الدولي للفروسية، وصمم مسارات المنافسات الدولي الألماني فولكر شميت بمعاونة ثلاثة مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر بمساعدة 6 مشرفين دوليين.

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