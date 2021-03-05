فيرونيكا بطلة «مهرجان سلطان بن زايد للقدرة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجت الفارسة الإيطالية فيرونيكا سيميولا، بلقب كأس مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة للسيدات، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 81 فارسة، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد صهوة «إف إيه ناردي كبير»، لإسطبلات الريف «أشعب»، قاطعاً مسافة السباق في 4:27:00 ساعات.

وحققت المركز الثاني، الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة «ويرما الأزرق» لإسطبلات «العاصفة 3»، مسجلة 4:29:24 ساعات، تليها الفارسة نسرين علي خالد على صهوة «كابليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم، في 4:29:37 ساعات.

واحتلت الفارسة نورا عبد الله البستكي، المركز الرابع على صهوة «فيريس دو بيرسكير» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 4:38:44 ساعات، تليها شيخة أحمد محمد عتيق، على صهوة الجواد «جمرة» لإسطبلات «إم 7»، في 4:42:03 ساعات.

شراكة الصدارة

وفي السباق الدولي نجمة واحدة، الذي أقيم بمشاركة 50 فارساً وفارسة، تشارك في الصدارة، كل من عبد الحميد محمد على صهوة «ديبلومات دالونتز» للفريق الملكي البحريني، مع رفيقه الفارس اندار مانجال سينج على صهوة الجواد «فيلابيروتشو»، وسجلا زمناً قدره 6:36:24 ساعات.

وجاء في المركز الثالث جونغدرا سينج على صهوة «مزاحم» لإسطبلات «العاصفة 2»، بزمن 6:40:13 ساعات، وحل في المركز الرابع، الفارس خليفة إبراهيم المرزوقي على صهوة «التشيري» لإسطبلات «المغاوير 3»، وسجل زمناً 6:41:26 ساعات، فيما جاء في المركز الخامس، جانبات سينح بابودان على صهوة «شيركان» لإسطبلات المغاوير، في 6:41:28 ساعات.

وعقب ختام الشوط، قام أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وتتواصل اليوم فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، بسباق القدرة لمسافة 155 كلم، والمصنف دولياً بنجمتين، على مدى يومين، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية، في إطار المهرجان الدولي الذي يختتم غداً، وتبلغ مسافة السباق في اليوم الأول 84 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 71 كيلومتراً، ويقام إلى جانب ذلك، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

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