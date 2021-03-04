"الشارقة للجواد العربي" ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق عروض جمال الخيل في «مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرون للجواد العربي»، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان وشريك النجاح على مدى اثنين وعشرين عاماً وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 282 جواداً من 11 دولة عربية وأجنبية، ويقام على مدار ثلاثة أيام.



يرأس اللجنة المنظمة العليا الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي والشيخ محمد بن عبدالله محمد آل ثاني نائب رئيس اللجنة وعضوية الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي وغانم محمد عبيد الهاجري ومحمد عبدالله وعبد العزيز حمد عمران تريم وعبدالله حميد المهيري ومحمد الحربي وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير البطولة، ولجنة الانضباط ولجنة التحكيم واللجنة الطبية.





البداية بالمهرات





تبدأ فعاليات المهرجان في الثالثة من بعد ظهر اليوم على أرض الميدان الرملي الخارجي بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين «أ، ب» القسم أ 16 جواداً والقسم ب 16 جواداً برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، ويليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين «أ – ب» القسم أ 20 جواداً والقسم ب 20 جواداً برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، ويليه الشوط الثالث للمهرات بعمر ثلاث سنوات وعدد الخيول المشاركة فيه 25 مهرة برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.



ويشهد اليوم الثاني غداً 3 أشواط للأفراس و3 أشواط للمهور بمختلف الأعمار، كما يشهد اليوم الختامي 3 أشواط للفحول والأشواط الستة الرئيسية للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.





تأكيد





وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق أن الفروسية مستمرة في دولة الإمارات بأعلى المعايير، وأضاف: بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن نادي الشارقة للفروسية والسباق أتم هذا الموسم جميع بطولاته وفعالياته بنجاح مشهود، وحقق فرسان النادي نجاحات وإنجازات رائعة بهذا الموسم رغم كل الظروف التي يمر بها العالم من تداعيات «كوفيد 19».



وأرجع علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي مسيرة النجاحات الكبيرة التي يشهدها مهرجان الشارقة للجواد العربي، لدعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وأضاف يتمثل هذا النجاح في استقطاب قاعدة جماهيرية على مستوى المنطقة والعالم، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، يستمر المهرجان بدورته الـ 22 ليتابعها محبو الجواد العربي على مستوى المنطقة والعالم.

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