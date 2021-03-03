مضمار جبل علي يُعلن تفاصيل سباق «الصفوح»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق العاشر للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق الصفوح» ويقام بعد غد. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي عن بُعد، والذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

ونقل ميرزا الصايغ شكر وتقدير سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، للعاملين في وسائل الإعلام الذين ينقلون الصورة الصحيحة لسباقات الخيل ومساهمات الرعاة ودعمهم سباقات المضمار الأصفر. وأضاف ميرزا الصايغ إن مضمار جبل علي بات عالمياً، إذ أصبح يستقطب عدداً متميزاً من نخبة الخيول والمدربين والفرسان بالإضافة إلى الرعاة.

وقال ميرزا الصايغ، إن رعاية «مزارع شادويل» للشوط الرئيس يوم الجمعة تأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واصفاً العلاقة بين «شادويل» والمضمار الأصفر بالشراكة الطويلة والمستمرة.

منصات التتويج

وفي سؤال لـ«البيان الرياضي» عن نتائج خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الموسم المحلي، أكد ميرزا الصايغ أن الموسم شهد منافسة كبيرة من قبل كل الخيول المشاركة في مضمار جبل علي، ولكن في الوقت نفسه حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عدداً من الانتصارات في المضامير الأخرى في الدولة.

وأضاف ميرزا الصايغ إن كل الخيول المتميزة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لم تصل إلى الآن من أوروبا، والقليل منها الذي وصل قد يحضر في أمسية كأس دبي العالمي، متمنياً أن نشاهد خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ابتداء من الشهر المقبل في منصات التتويج في أوروبا.

الحضور الجماهيري

وعن السباقات الأوروبية التي تنظمها وترعاها لجنة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، أكد ميرزا الصايغ أن هناك رسالة وصلت من جمعية الخيول العربية في بريطانيا تطلب فيها تأكيد رعاية اللجنة المنظمة للسباقات الثلاثة التي تقام في نيوبري ونيوماركت في بريطانيا وآير في أسكتلندا.

وأضاف ميرزا الصايغ إنه إذا سمح للجمهور بالحضور فإن السباقات سوف تقام، وخاصة أن الحضور الجماهيري أساسي بالنسبة لنا، مشيراً إلى أنه إذ تعذر ذلك فإنه من الصعب إقامة هذه السباقات.

وقال ميرزا الصايغ إن شرط الحضور الجماهيري يسري كذلك على السباقات التي سوف تنظمها اللجنة في السويد وهولندا وفرنسا، مضيفاً إنه من المبكر الحديث عن هذه السباقات في انتظار الإجراءات التي سوف تتخذها بريطانيا والدول الأوروبية في الشهور المقبلة والمرتبطة بجائحة كورونا.

موسم ناجح

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني مدير المضمار بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على الثقة الغالية التي يمنحها سموه للمضمار بصفة دائمة.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر أيضاً لرعاة السباق وهيئة الإمارات لسباق الخيل والإعلام، بالإضافة إلى الجماهير الوفية للمضمار العائلي، والتي ما زالت تتفاعل عن بعد على الرغم من جائحة كورونا وعدم تمكنهم من متابعة السباقات من مدرجات المضمار.

وعبر المهندس شريف الحلواني عن رضائه التام عن موسم سباقات المضمار الأصفر الذي سوف ينتهي في الشهر الحالي، والدليل على ذلك ردود أفعال الملاك والمدربين والفرسان، مضيفاً إن الموسم كان ناجحاً بالمقاييس كافة على الرغم من ظروف الجائحة.

مشاركة متميزة

وبدوره أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن مشاركة 85 خيلاً في السباق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 514 ألف درهم، موضحاً أن المدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس سوف يتم تكريمهما بالجائزة الأسبوعية.

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