«الإمارات» و«أبوظبي» في نصف نهائي كأس البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو اليوم مباراتي نصف النهائي في البطولة الأقوى والأغلى بالإمارات والمنطقة «بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2021» حيث يلتقي عند الثانية ظهراً فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، ويعقبها عند الرابعة عصراً المباراة الثانية ويلتقي فيها فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي.

ورغم أن مباراتي اليوم تعدان مواجهة متجددة، حيث سبق أن التقت الفرق في الدور التأهيلي، حيث فاز غنتوت على الحبتور 12 - 9، وفاز أبوظبي على الإمارات 12 - 8، إلا أن ذلك ليس معياراً في المرحلة نصف النهائية، حيث تختلف الدوافع والأهداف ويبقى من الممكن أن يتأهل فريقا الإمارات والحبتور إلى المباراة النهائية على حساب فريقي أبوظبي وغنتوت.

هدف

ويسعى فريق الإمارات إلى الوصول إلى المباراة النهائية من أجل الفوز بلقب الكأس الذهبية للمرة الرابعة، ليضاف الإنجاز إلى لقب كأس الماسترز الذي حققه الفريق نهاية العام الماضي، ولكن مهمته بالطبع لن تكون سهلة لأن فريق أبوظبي من أقوى الفرق وهو قد تصدر مجموعته، كما سبق له أن فاز على فريق الإمارات في المرحلة التمهيدية، ولكن ربما يكون للراحة الطويلة التي خلد لها الفريق بعد نهاية مبارياته في المرحلة التمهيدية تأثير سلبي عليه.

يقود فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ويضم فريق سموها أيضاً لوكاس مونتيفيرد وتوماس بانيللو وجوليرمو ويمثل فريق أبوظبي فارس اليبهوني وباتيستا بيجوري وجونزالو دلتور والفريدو كابيللا.

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