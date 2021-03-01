ثنائية مميزة لخيول جودلفين في أمريكا

المصدر: (متابعة - خالد المهيري )

حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة في أمريكا، وظفر«اسنشيال كوالتي» بلقب «ساوثويست ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، والذي أقيم على مضمار «اوكلون بارك»، بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس،واقتنص «ميستك غايد» على المضمار نفسه، لقب «ريزرباك هانديكاب» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدام.

وأشار المدرب براد كوكس إلى أن «اسنشيال كوالتي» تمكن من الركض قريباً من الصدارة، وأحسن لوي سايز صنعاً بأخذه بعيداً عن السياج في ظل خروجه من البوابة الأولى، وتصرف معه بشكل جيد، وقال: نسعى لخوضه مشاركة أخرى ثم التوجه إلى كنتاكي ديربي

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