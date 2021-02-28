«كافو» ترعى فريق «ذئاب دبي» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن حبتور محمد الحبتور، كابتن فريق «ذئاب دبي» للبولو، عن رعاية شركة «كافو» لفريق «ذئاب دبي» بهذا الموسم، وتم إطلاق الاسم الجديد على الفريق والذي حمل اسم ذئاب دبي «كافو».

وقد أعرب حبتور الحبتور عن شكره للجهة الراعية قائلاً: أنا ممتنٌّ للثقة التي وضعتها شركة «كافو» في فريقي، وأضاف يساهم هذا التعاون في تعزيز قوة فريق ذئاب دبي لهذا الموسم، وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح حبتور أن فريق «ذئاب دبي كافو» يتكون من العديد من العناصر الشابة والشغوفة برياضة البولو رغم حداثة عهدهم بهذه الرياضة، وهم حبتور الحبتور وكيان هول، وتومي بيريسفورد، وأليخاندرو موزيو.

من ناحيته قال أنطونيو الأسمر، مدير عام «شركة كافو»: يسرّنا في شركة كافو الرائدة التي انطلقت من دبي، أن نُقدّم الدعم لرياضة قريبة من قلوب شريحة كبيرة من أبناء وبنات الإمارات، ومنها فريق «ذئاب دبي» الذي يُشكّل نموذجاً يُحتذى به، بل نواصل الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والإنسانية، ونتمنّى التوفيق للأخ حبتور الحبتور وباقي أعضاء الفريق.

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