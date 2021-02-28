«جوال» الوثبة يتوّج بكأس حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

توج الفحل «جوال» من إسطبلات الوثبة والتابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقيادة الفارس جيم كرولي بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة بفوزه بالمركز الأول، كما فاز الجواد «شوال» من إسطبلات الوثبة بلقب الشوط الأول والافتتاحي، كما توج الجواد «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقلب الشوط السادس والختامي لسباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة والذي أقيم أمس على أرض الشارقة لونجين. ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

مشاركة

ووسط مشاركة 11 جواداً في الشوط الخامس الرئيسي شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة مقدم من شركة لونجين، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (هيبة) من إنتاج دولة الإمارات، بمجمل جوائز 250 ألف درهم، توج بالكأس الجواد «جوال» من إسطبلات الوثبة للسباقات بقيادة الفارس جيم كرولي، بعد أن تجاوز مسافة 1700م بزمن 01.59.04 دقيقة، وحل ثانياً «العجيب ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان طول إلا ربع، والثالث «العزوم» لمالكه علي الحداد بفارق طول إلا ربع ورقبة.

فوز

وظفر الجواد «شوال» للوثبة للسباقات، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي بلقب الشوط الأول (مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة الإنتاج المحلي، وقطع مسافة 1200م بزمن 01.20.19 دقيقة.

وحصدت لقب الشوط الثاني (شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر) المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» بعمر أربع سنوات، الفرس «انا بيللا إيه إيه» من إسطبلات ليوا وبقيادة الفارس فابريس فيرون وقطعت 1200م بزمن 01.20.01 دقيقة، وبفارق طول واحد.

تتويج

توج المهر «إيه إف طاير» لخالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاج اوشي بعد تجاوز مسافة 1200م بزمن 01.19.21 دقيقة بطلاً للشوط الثالث (جائزة مجموعة لونجين سبيريت)، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» توليد الإمارات.كما نجح الجواد «تاجر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبقيادة الفارس فابريس فيرون في خطف كأس الشوط الرابع (شوط لونجين سبيريت، روح الريادة) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» وهو من توليد الإمارات، بعد أن قطع مسافة 1700م، بزمن 01.59.60 دقيقة.

كما فاز بالشوط السادس (كأس مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، وشكل مسك الختام الجواد «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة الفارس جيم كرولي بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 02.09.08 دقيقة.

تتويج الأبطال

قام بتتويج الأبطال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وراشد المكتوم مدير دعم المبيعات في الدولة بطيران الإمارات، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وتوج البطل عبدالله العامري بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تسلم سهيل الغيلاني كأس المركز الثاني، ونال الفارس حمدان المري كأس المركز الثالث، كما حصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، ونال الفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، وتم منح الفائزين من المركز السادس حتى المركز الثلاثين جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

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