فلاديمير بطل كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حلّق الفارس الروسي فلاديمير توغانوف على صهوة الجواد «سسبنس فلوريفال» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وهي المرة الأولى التي يظفر فيها باللقب، حيث حقق الفوز خلال جولتين مؤهلتين لمنافسة الكأس، ليتوج عن جدارة بأرفع البطولات الدولية في الموسم، تصنيف ثلاث نجوم.

وأقيمت البطولة في نسختها العاشرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ونادي أبوظبي للفروسية وإسطبلات الشراع، وجرت فعاليات منافساتها على مدى أربعة أيام، واشتملت على ست منافسات دولية من فئة الثلاث نجوم، وبلغ إجمالي جوائزها 219.500 يورو، تنافس عليها 85 فارساً وفارسة من 16 دولة حول العالم، بصحبتهم 163 جواداً، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، ومنافسات دولية للفرسان الأشبال والناشئين.

شهد منافسة الختام وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وكيم إيلوت، مدير نادي أبوظبي للفروسية.

حرص

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي إن الكأس، أرفع بطولات الموسم، وأغلاها على قلوب الجميع، وأكثرها جاذبية لمشاركة نخبة الفرسان في العالم، وشاءت جائحة كورونا أن تنطلق هذا العام للمرة الأولى بتصنيف ثلاث نجوم وهي التي اعتاد العالم على تقديمها له بطولة رفيعة من فئة الخمس نجوم طوال تسع دورات سابقة، والحرص على استمرارها بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، يؤكد طموح الإمارات ورغبتها في استمرارية البطولة مع إجراءات احترازية كاملة لسلامة الجميع، ولمواصلة التحدي والنشاط في ميادين الفروسية.

وتابع: فروسية الإمارات بخير، بفضل الجهود والدعم الكبير، من القيادة الرشيدة. ويفخر اتحاد الفروسية بنيله مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضيين هذا العام، فمكرمة سموه تعد دعماً وتكليفاً بشحذ الهمم وبذل المزيد من العمل والإنجاز، خصوصاً تجاه النشء وإعدادهم المبكر لحصد الإنجازات العالمية.

نجاح

وفي المنافسات من فئة الثلاث نجوم انتزع الفارس محمد حمد الكربي، على صهوة الفرس «شانتال»، كأس الجائزة الكبرى المصغّرة،، وأكمل الفارس الكربي التمايز في زمن بلغ «36.24» ثانية ونال به الصدارة.

منافسات الناشئين

توّج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «كورال بيتش» بالمركز الأول، في المنافسة الأولى للناشئين ونال المركز الثاني الفارس محمد حمد الكربي والجواد «دمفيس»، وحل في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد المازمي.

ونال الجواد «إفن فلو اتش بي آر» «7 سنوات»، بقيادة الفارسة الدنماركية تينا لوند لقب بطولة الخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة.

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