«الإمارات» و«الحبتور» إلى المربع الذهبي في «ايفزا للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تأهل فريقا «الإمارات» و«الحبتور» إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو 2021 بعد فوزهما على بنجاش وذئاب دبي «كافو» أول من أمس، ويلتقي فريق الإمارات مع نظيره فريق «أبوظبي» في المباراة الأولى في نصف النهائي بعد غدٍ، بينما يلتقي «الحبتور» مع «غنتوت» من أجل التأهل إلى المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وقادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى فوز عريض ومستحق على فريق بنجاش بـ 12 هدفاً مقابل 9 أهداف في مباراة تقدم فيها فريق «الإمارات» منذ البداية، حيث بادر توماس بانيللو هداف الفريق بالتقدم لفريق الإمارات ثم أدرك بوتوبسكي التعادل لبنجاش، وفي الشوط الثاني كثف فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، هجومه ونجح في التقدم مع نهاية الشوط بخمسة أهداف مقابل هدفين وفي الشوط الثالث أضاف فريق الإمارات هدفين أحدهما لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وكذلك سجل بنجاش هدفين.

إثارة

وارتفعت الإثارة في المباراة بعد أن نجح فريق بنجاش في أن يقلص الفارق لهدفين في الشوط الرابع ليصل بالنتيجة إلى تسعة مقابل سبعة أهداف، ومع بداية الشوط الخامس أحرز بنجاش هدفه الثامن، إلا أن فريق الإمارات رد بقوة مسجلاً ثلاثة أهداف، بينما سجل فريق بنجاش هدفه التاسع والأخير، ليتأهل فريق الإمارات للمربع الذهبي. وكان فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور قد حقق فوزاً صعباً على منافسه فريق ذئاب دبي «كافو» بقيادة ابنه حبتور محمد الحبتور وبنتيجة 7 مقابل 6 أهداف بعد مباراة شبه متكافئة.

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