«تيسير» بطلاً للمسعودي في السباق العاشر للمضمار العيناوي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

توج المهر «تيسير»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب المسعودي لمسافة 1400 متر، وذلك في السباق العاشر للمضمار العيناوي بالموسم، الذي جرى أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، ولم يجد المهر الفائز الذي اعتلى صهوته الفارس أنطونيو فريزو، بإشراف إريك ليمارتنيل، صعوبة في اكتساح منافسيه بفارق 4 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:37:09 دقيقة.

وتوج الجواد «بوك ريفيو»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب رماح في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، للخيول المهجنة الأصيلة، وشهد الشوط تنافساً محتدماً منذ البداية، غير أن الجواد الأشقر ركض برشاقة ليتصدر السباق في اللفة الأخيرة مكتسحاً منافسيه بفارق كبير بلغ 8 أطوال عن أقرب الملاحقين، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 03:32:90 دقيقة.

لقب الصاروج

وظفرت المهرة «أوديسي» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وقيادة جيسوس روزاليس، بلقب الصاروج في الشوط الثالث لسباق المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر، وقطعت المهرة الفائزة المسافة في زمن 01:40:24 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن الوصيف.

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