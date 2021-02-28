عبدالله العامري يهدي إسطبلات F3 كأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري (دبي- البيان الرياضي)

توج الفارس عبدالله علي العامري من إسطبلات F3 بلقب سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم الذي أقيم أمس برعاية طيران الإمارات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بحضور الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان واللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وراشد المكتوم مدير دعم المبيعات داخل الدولة في طيران الإمارات، ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين والمهتمين برياضة القدرة والتحمل.

وتألقت إسطبلات F3 في منافسات اليوم الأخير للمهرجان بعد الفوز بكأس السباق الرئيسي في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي امتدت فعالياته على مدار الأيام الأربعة الماضية، لترفع إسطبلات F3 حصيلة انتصاراتها بعد انتزاع كأس السيدات ولقب اليمامة وإضافة «الهاتريك» عبر الفارس عبدالله العامري الفائز بالمركز الأول على صهوة الفرس «أميرة» والذي قطع السباق في زمن قدره 4.04.54 ساعات بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيف الفارس سهيل الغيلاني الذي امتطى صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات M7، وعزّز الفارس حمدان أحمد المري انتصارات F3 بعد إحرازه المركز الثالث على صهوة الجواد «شومان تي» مسجلاً زمناً قدره 4.05.43 ساعات.

فوز

واحتل المركز الرابع الفارس غيث عبد الواحد على صهوة الجواد «تيسكا لا ماجوري» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.06.43 ساعات، وحقق المركز الخامس الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «اباندومز روكبيلي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.07.34 ساعات، يليه في المركز السادس الفارسة الأيرلندية ايمي لويس على صهوة الفرس «اليشا» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.09.09 ساعات، وجاء في المركز السابع الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «أزال دي نورثكس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.10.52 ساعات، وحقق المركز الثامن الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.11.38 ساعات.

تتويج

وبعد انتهاء السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وراشد المكتوم مدير دعم المبيعات في الدولة بطيران الإمارات، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل عبدالله العامري بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة وتسليم سهيل الغيلاني كأس المركز الثاني والفارس حمدان المري كأس المركز الثالث، كما حصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، ونال الفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، وتم منح الفائزين من المركز السادس حتى المركز الثلاثين جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

صدارة

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «الهامبرا ميسكرينت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.20.59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس غيث عبد الواحد على صهوة الجواد «تيسكا لا ماجور» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.21.03 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات M7-2، مسجلاً زمناً قدره 1.21.04 ساعة.

وتزعم الفارس غيث عبد الواحد المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلاً زمناً قدره 2.33.27 ساعة، وقفز الفارس سعيد حمود الخياري إلى المركز الثاني بدلاً من الحادي عشر على صهوة الجواد «عزال دي نارثوكس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.33.30 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على المركز الثالث مسجلاً زمناً 2.33.31 ساعة.

الثالثة

وتمسك الفارس غيث عبد الواحد بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.29.24 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف مسجلاً زمناً قدره 3.29.26 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس سهيل علي الغيلاني مسجلاً زمناً قدره 3.29.35 ساعات.

أحمد الريسي: اهتمام برياضة الآباء والأجداد

توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حرص سموه واهتمامه برياضة الآباء والأجداد، وإلى راعي المهرجان، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على إقامة هذا الكرنفال السنوي، الذي يعكس الدعم الكبير لرياضة الفروسية عموماً، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

العضب: المهرجان يمثل دعماً كبيراً للفروسية

تقدم محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مشيراً إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي، يشكل دعماً كبيراً لرياضة الفروسية، متوجهاً بالشكر إلى كل الفرسان وملاك الإسطبلات والخيول، وإلى جميع اللجان التي عملت بروح الفريق الواحد، لإظهار الفعالية في أبهى حلة، ولكل من ساهم في نجاح الحدث.

البطل: أتطلّع إلى الكأس «الثالثة»

أكد البطل الفارس عبد الله علي العامري، بطل السباق، أن الموسم الحالي، يعتبر استثنائياً بالنسبة له، بعد تتويجه قبل أيام بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في الوثبة، واستكمال إنجازاته بانتزاع كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى تعزيز رصيد ألقابه في الفترة المقبلة، التي ستتجه الأنظار فيها إلى الكأس الغالية في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في أواخر مارس المقبل. وأشاد العامري بأداء الفرس «أميرة»، التي كانت عند حسن الظن والتوقعات، وقدمت مستوى مميزاً، حتى الرمق الأخير من المنافسة، بعد الصراع الثنائي على اللقب، رغم ارتفاع معدل السرعات بصورة عامة في معظم مراحل السباق، مشيراً إلى أنها المرة الثالثة التي يمتطي فيها الفرس في المنافسات الرسمية.

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