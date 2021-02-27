عبدالله العامري يتوج بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: وام

حقق الفارس عبدالله علي العامري لقب سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم اليوم برعاية طيران الإمارات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتوج العامري بكأس السباق الرئيسي في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة ممتطياً صهوة الفرس "أميرة" وسجل زمنا قدره 4.04.54 ساعات، بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيف الفارس سهيل الغيلاني الذي امتطى صهوة الجواد "بيلان" لإسطبلات M7، فيما نال المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد "شومان تي" لإسطبلات F3 بزمن قدره 4.05.43 ساعات، بينما ذهب المركز الرابع للفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد "تيسكا لا ماجوري" لإسطبلات M7، بزمن قدره 4.06.43 ساعات، وحقق المركز الخامس الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد "اباندومز روكبيلي" لإسطبلات F3، بزمن قدره 4.07.34 ساعات، تلته في المركز السادس الفارسة الايرلندية ايمي لويس على صهوة الفرس "اليشا" لإسطبلات F3، بزمن قدره 4.09.09 ساعات، وجاء في المركز السابع الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة "أزال دي نورثكس" لإسطبلاتM7، بزمن قدره 4.10.52 ساعات، وحقق المركز الثامن الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد "ماجيك جلين تامار" لإسطبلات MRM، بزمن قدره 4.11.38 ساعات.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية و راشد المكتوم مدير دعم المبيعات في الدولة بطيران الإمارات، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل عبدالله العامري بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وتسليم سهيل الغيلاني كأس المركز الثاني، والفارس حمدان المري كأس المركز الثالث، كما حصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، ونال الفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم، بينما تم منح الفائزين من المركز السادس حتى المركز الـ 30 جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

وعن مجريات السباق وفي نهاية المرحلة الأولى "المسار الأصفر" لمسافة 40 كلم .. تصدر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد "الهامبرا ميسكرينت" لإسطبلات M7، بزمن قدره 1.20.59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد "تيسكا لا ماجور" لإسطبلات M7، بزمن قدره 1.21.03 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الجواد "بيلان" لإسطبلات M7-2، بزمن قدره 1.21.04 ساعة، وفي المركز الرابع الفارس راشد سعيد حمد الكتبي على صهوة الجواد "واترلي سيكورسكاي" لإسطبلات M7، بزمن قدره 1.21.17 ساعة، وفي المركز الخامس الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الفرس "أميرة" لإسطبلات F3، بزمن قدره 1.21.24 ساعة، واحتل المركز السادس الفارس سعيد خليفة سليمان على صهوة الجواد "جونيور بولفوريلو" لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.21.39 ساعة، ومع نهاية المرحلة الثانية "المسار الأحمر" لمسافة 35 كلم ..

تصدر الفارس غيث عبدالواحد بزمن قدره 2.33.27 ساعة، وقفز الفارس سعيد حمود الخياري إلى المركز الثاني بدلاً من الحادي عشر على صهوة الجواد "عزال دي نارثوكس" لإسطبلات M7، بزمن قدره 2.330.30 ساعة، وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على المركز الثالث بزمن قدره 2.33.31 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس سالم حمد ملهوف بزمن قدره 2.33.44 ساعة، كما حافظ الفارس عبدالله العامري على المركز الخامس بزمن قدره 2.33.56 ساعة، وكذلك حافظ الفارس سعيد خليفة سليمان على موقعه في المركز السادس مسجلا زمناً قدره 2.34.19 ساعة.

وفي المرحلة الثالثة "المسار الأزرق" لمسافة 25 كلم .. تمسك الفارس غيث عبدالواحد بالصدارة مسجلاً زمناً قدره 3.29.24 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف بزمن قدره 3.29.26 ساعات، وتلاه في المركز الثالث الفارس سهيل علي الغيلاني بزمن قدره 3.29.35 ساعات، وحل في المركز الرابع الفارس سعيد خليفة سليمان بزمن قدره 3.29.49 ساعات، وحافظ الفارس عبدالله علي العامري على مركزه الخامس بزمن قدره 3.30.04 ساعات.

بدوره، توجه محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم اللا محدود لرياضة الفروسية بصورة عامة ورياضة القدرة والتحمل بصورة خاصة، مشيراً إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي يشكل دعما كبيرا لرياضة الفروسية، كما توجه بالشكر إلى كل الفرسان وملاك الإسطبلات والخيول وإلى جميع اللجان التي عملت بروح الفريق الواحد لإظهار الفعالية في أبهى حلة ولكل من ساهم في نجاح الحدث.

وقال العضب إن المهرجان يساهم في إثراء ساحة الفروسية في الدولة، وشهد وجود بصمات لكل المشاركين في مختلف المنافسات والذين قدموا كل ما لديهم من خبرات، مشيراً إلى أن العمل مستمر لاستكمال بقية المنافسات لهذا الموسم وعلى رأسها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

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