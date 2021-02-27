79 جواداً في سباق كأس حاكم الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، يقام اليوم سباق صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بمضمار الشارقة لونجين، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 79 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الانطلاقة

وستكون الثانية بعد ظهر اليوم موعداً لانطلاق السباق بالشوط الأول (مجموعة لونجين سبيريت) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المصنفة توليد الإمارات وبعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.

ويتبعه الشوط الثاني (شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر) والمخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 13 جواداً، ويقام الشوط الثالث (جائزة مجموعة لونجين سبيريت) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 1200 م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 11 جواداً.

وسيكون الشوط الرابع (شوط لونجين سبيريت، روح الريادة) مخصصاً للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ضمن التصنيف ومن توليد الإمارات بعمر أربع سنوات، لمسافة 1700 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.‬

الشوط الرئيسي

ويتنافس 11 جواداً للفوز بلقب الشوط الخامس الرئيسي شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة والمخصص للخيول العربية الأصيلة (هيبة) من إنتاج الدولة، خيول أربع وخمس سنوات، لمسافة 1700م، للفوز بجزء من مجمل جوائز الشوط والبالغة 250 ألف درهم والمقدمة من شركة لونجين.

ويختتم السباق بالشوط السادس (كأس مجموعة لونجين سبيريت) وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 1200م تكافؤ، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.‬

إجراءات

اعتمدت إدارة النادي جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، ومن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة.

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