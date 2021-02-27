جان بيكو: «براق» إلى «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدرب جان كلود بيكو بأن «براق» لـ «ياس للسباقات» والذي ظفر بلقب الجولة الثالثة لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة، ستكون وجهته المقبلة سباق «دبي كحيلة كلاسيك» ضمن أمسية كأس دبي العالمي الشهر القادم، عقب النظر في حالة البطل عقب السباق.

وأضاف جان بيكو أن البطل ليس بغريب عن الانتصارات، إذ حقق الفوز بلقب الجولة الأولى لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية وحل في مركز الوصافة في الجولة الثانية من البطولة في الشهر الماضي، وعاد ليحرز لقب الجولة الثالثة.

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