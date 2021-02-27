شارلي آبلبي: «ستار سفاري» يعود إلى الكرنفال الموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالانتصارات التي حققها فريق جودلفين في الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وعن «ستار سفاري» بطل «دبي ملينيوم ستيكس» قال آبلبي: (نشعر بارتياح كبير من أداء «ستار سفاري»، وهي مشاركة على مسافة أقصر من التي نافس عليها المرة الماضية، ونقلة إلى مستوى أعلى، ولكنه تحملها بشكل جيد).

وأضاف: (قدم أداء جيداً في الكرنفال مرة أخرى هذا العام، ومن المتوقع أن يحصل الآن على استراحة طيبة، ونستعد للعودة إلى الكرنفال الموسم المقبل وتأهيله للمشاركة في سباق «دبي مدينة الذهب»).

خطط مقبلة

عن «نيفال كراون» بطل «ميدان كلاسيك» قال آبلبي: (وضعنا «نيفال كراون» في منافسة على مستوى الفئات في عمر السنتين حينما أظهر لنا المؤهلات الصحيحة، ولم نكن نخطط لإشراكه في سباق 2000 جنيز الإمارات ولكنه كان يتدرب بشكل رائع على الرمل، وفضلنا إعطاءه فرصة في ذلك السباق، وفيه ركض بشكل رائع للغاية).

وأضاف: (لدينا قناعة دائمة بأن العودة إلى السباقات العشبية ستكون من صالحه، وبالتالي اتجه إلى السباق في لياقة تنافسية عالية وظروف السباق كانت ملائمة له، ونفذ المهمة بشكل رائع).

و واصل قائلاً: (شخصياً أعتقد أن الحصان سيعود للمنافسة على مسافة أقصر عند العودة به إلى أوروبا، وربما ننظر في سباق مثل «جيرسي ستيكس» للفئة الثالثة كونه يتمتع بسرعة عالية).

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