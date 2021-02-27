سعيد بن سرور: «فولكانك سكاي» إلى «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدرب العالمي سعيد بن سرور أن وجهة «فولكانك سكاي» لجودلفين والذي حقق لقب «بطولة ند الشبا» هي «كأس دبي الذهبي» ضمن أمسية كأس دبي العالمي والذي سيقام الشهر المقبل.

قال سعيد بن سرور: («فولكانك سكاي» منافس شرس، ويسعى دائماً للفوز. إنه حصان فارع القوام وقوي ويبدو أن أداءه يتحسن مع كثرة المشاركات، وضعه الفارس فرانكي ديتوري في موقع جيد طوال السباق واعتقدت أن لديه فرصة للفوز في آخر 2 فيرلونغ. لقد أنهى السباق بشكل جيد جداً).

وأضاف: (كل الخيارات مفتوحة أمامه وقد نأخذه إلى «كأس دبي الذهبي» للفئة الثانية في ليلة كأس دبي العالمي).

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