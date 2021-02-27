رباعية لـ «جودلفين» في سادس سباقات كرنفال كأس دبي العالمي بـ «ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها خلال الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي، والذي أقيم يوم الأول من أمس على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «جلف نيوز».

وحقق الإسطبل الأزرق الملكي رباعية عبر كل من «برايت ميلودي» بطل الشوط الثاني، «نيفال كراون» بطل «بطولة ميدان كلاسيك»، «فولكانك سكاي» بطل «بطولة ند الشبا»، و«ستار سفاري» بطل «دبي ملينيوم ستيكس».

وظفر «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب «بطولة ميدان للتحدي»، فيما اقتنص «براق» لـ «ياس للسباقات» لقب الجولة الثالثة من «بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة.

وحقق المدرب شارلي آبلبي ثلاثية خلال الأمسية، رافعاً رصيده إلى 12 انتصاراً في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي هذا الموسم.



«براق» نجم الافتتاح



ظفر «براق» لـ «ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثالثة» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «GN FOCUS» والبالغة قيمة جوائزه 65 ألف دولار بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب جان كلود بيكو، مسجلاً زمناً قدره 2.13.58 دقيقة ومحطماً الرقم القياسي للسباق والمسجل باسم «طلاب الخالدية» «2.13.68 دقيقة» وبفارق طول ونصف الطول عن «الربع الخالي» لمالكه حمد سالم راشد البلوشي، بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب يونس الكلباني.

وحل ثالثاً «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل.



«برايت ميلودي» بطل الثاني

اقتنص «برايت ميلودي» لجودلفين لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي برعاية «getthat.com» والبالغة قيمة جوائزه 65 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.34 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دبي ميراج» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «برومبيتينج» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب فوزي ناس.



«نيفال كراون» يخطف الثالث



حقق «نيفال كراون» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «agnc3» والبالغة قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.52 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «يورمان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايك دي كوك.

«فولكانك سكاي» نجم الرئيسي

اقتنص «فولكانك سكاي» لجودلفين لقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «جلف نيوز» والبالغة قيمة جوائزه 195 ألف دولار بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.56.63 دقيقة وبفارق رأس عن «جلوبال هيت» لجودلفين بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «بريليانت لايت» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.



«ستار سفاري» يقتنص الخامس

ظفر «ستار سفاري» لجودلفين لقب الشوط الخامس بطولة «دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «gulfnews.com» والبالغة قيمة جوائزه 130 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.04.01 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «بدوانز ستوري» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «حليمي» لـ «رباح للسباقات» بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.



«زينهم» مسك الختام

حقق «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس والختامي للأمسية «بطولة ميدان للتحدي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «FRIDAY» والبالغة قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.23.71 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «وسيم» لمالكه إسماعيل محمد بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحل ثالثاً «دبي ليجاسي» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

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