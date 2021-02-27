الصابري: كأس «جميلتي» وجهة «أريزونا»

المصدر: دبي - علي الظاهري

قال المدرب سلمان علي الصابري، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وراء تطور رياضة القدرة بصورة عامة وتألق إسطبلات البوادي، واستطاع الإسطبل أن يثبت حضوره القوي بعد الأداء المميز للفرس «أريزونا» الفائزة بالمركز الثالث في سباق كأس اليمامة والتي لا تتنازل عن المراكز الأولى في كل موسم، مشيراً إلى أن وجهة الفرس ستكون إما كأس جميلتي للأفراس في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أو احتمال مشاركتها في الكأس الغالية لمسافة 160 كلم في ختام المهرجان الكبير الذي يحمل اسم فارس العرب.

وأوضح الصابري أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة غال على قلوب الجميع، ويحمل طموحات كبيرة للجميع في مختلف سباقاته ومن بينها سباق اليمامة الذي تجتمع فيه صفوة الأفراس في الدولة، متمنياً التوفيق للجميع في السباق الرئيسي اليوم.

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