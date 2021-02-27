الحربي: دعم «فارس العرب» سر تألقنا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الفارس سعيد أحمد جابر الحربي بطل كأس اليمامة للقدرة أن هذا التألق هو ثمرة الدعم الكبير واللا محدود لرياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي المهرجان، مهدياً سموهما هذا الفوز الثمين في المهرجان الغالي.

وأضاف الحربي إن الفرس «كورونا» قدمت مستوى مميزاً وأثبتت جدارتها خلال أول ظهور رسمي لها مع إسطبلات F3، وكانت المؤشرات الأولية تدل على أنه سيكون لها شأن في السباقات المهمة، مشيراً إلى أن إسطبلات F3 لن تتنازل عن لقب كأس سمو ولي عهد دبي اليوم في مسك ختام المهرجان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز