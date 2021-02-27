الشحي: فخور باعتلاء المنصة «مرتين»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب الفارس أحمد الشحي عن سعادته باعتلاء منصة التتويج يومين على التوالي في هذا المهرجان الغالي بعد أن توج بطلاً للاسطبلات الخاصة أول من أمس وإحراز المركز الثالث في كأس اليمامة التي تحمل اسم بطلة العالم، وقال الشحي إن الفائزين والمشاركين في سباق اليمامة يشعرون بالفخر والاعتزاز بوجودهم في سباق اليمامة، مشيراً إلى أن السباق جاء سريعاً وقدمت الفرس «أريزونا» أداء من الطراز الرفيع ونجحت في مجاراة الأبطال حتى الكيلو الأخير، موضحاً أن «أريزونا» تعد رقماً صعباً في سباقات 120 كلم.

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