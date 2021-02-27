العضب: 170 مشاركاً في منافسات الكأس

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن عدد المسجلين في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة التي تقام اليوم، اقترب من 170 فارساً وفارسة من مختلف اسطبلات الدولة، وقال إن المشاركة في هذه النسخة محصورة على الموجودين في الدولة لضمان صحة الجميع في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا إذ تولي اللجنة المنظمة أولوية قصوى لسلامة الفرسان في كل السباقات موضحاً أن منافسات اليوم ستكون مليئة بالتحدي والتشويق والإثارة نظراً لما يمثله السباق من أهمية لكل الفرسان والمدربين وسيكون الحظ حليف الأكثر جهوزية.

وأشار العضب إلى أن سباق اليمامة جاء ناجحاً ويحمل اسم الفرس التي امتطى صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عندما توج بطلاً في نورماندي بفرنسا عام 2014، ويعد السباق تكريماً للأفراس بصورة عامة ولـ«اليمامة» بصورة خاصة، مهنئاً اسطبلات F3 بمناسبة الفوز بالمركزين الثاني والثالث.

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