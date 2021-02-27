صراع النخبة على كأس ولي عهد دبي للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة صراع النخبة من الفرسان في النسخة 13 كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم برعاية طيران الإمارات، ويعتبر سباق اليوم هو مسك ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية وتنظيم نادي دبي للفروسية واشتمل على فعاليات عدة بدءاً من كأس السيدات ثم منافسات الإسطبلات الخاصة يليه كأس «اليمامة» للأفراس وصولاً إلى المحطة الختامية اليوم في السباق الرئيسي الذي يحمل آمال وطموحات الكثير من الفرسان والمدربين من مختلف الإسطبلات المشاركة.



النسخة الماضية



وتتطلع إسطبلات M7 إلى المحافظة على اللقب الذي حققه الفارس غيث عبد الواحد صقر في النسخة الماضية على صهوة الجواد «تسيكا لا ماجوري» بزمن قدره 4.01.25 ساعات، بينما كان وصيف السباق الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «كاستليبار توب جير» لإسطبلات F3، وحل في المركز الثالث رفيقه الفارس عيسى سعيد العويسي على صهوة «اباندومز روكبيلي» لإسطبلات F3.

وسيكون سباق اليوم مقسماً إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».



قياس الأوزن



وجرت يوم أمس إجراءات قياس الأوزان للفرسان وعملية الفحص للخيول واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

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