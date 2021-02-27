اسطبلات F3 تحتفظ بكأس «اليمامة» للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

احتفظت اسطبلات F3 بكأس «اليمامة» للأفراس للقدرة بعد تتويج الفارس سعيد أحمد جابر الحربي باللقب يوم أمس في السباق الذي أقيم لمسافة 120 كلم بمشاركة 112 فارساً وفارسة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وحلق الحربي بالكأس ممتطياً صهوة «كورونا» مسجلاً زمناً قدره 4.17.55 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإيرلندية آمي لويس على صهوة «تاميا دى درزون» مسجلة زمناً قدره 4.17.56 ساعات، وحقق الفارس أحمد صالح الشحي المركز الثالث على صهوة «أريزونا دي ساو» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.18.23 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس منصور الفارسي على صهوة «لورمار سوليوشن» لاسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.20.54 ساعات، ونال المركز الخامس الفارس راشد حميد على صهوة «إلي نايز جميلة» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.24.59 ساعات، وجاء في المركز السادس الفارس راشد محمد البلوشي على صهوة «بلودي ماري» لاسطبلات إعمار، مسجلاً زمناً قدره 4.28.47 ساعات، يليه في المركز السابع الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «فينيس دس أورميكس» لاسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.31.04 ساعات.

تتويج الأبطال

عقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال، كما حصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، ونال الفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم، وتم منح الفائزين من المركز السادس حتى المركز السابع عشر جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

المري يتصدر «الأولى»

بالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر الفارس زايد غانم المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة «جلينلين روليت» لاسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.22.20 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «أريزونا دى ساو» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.20 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «بالاستيك دي فيرا» لاسطبلات F3-1، مسجلاً زمناً قدره 1.22.21 ساعة، يليه في المركز الرابع الفارس راشد سعيد الكتبي على صهوة «بيرث داي لا ماجوري» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.22.34 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة «لورمار سوليوشن» لاسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 1.22.39 ساعة.

واحتل المركز السادس الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كورونا» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 1.22.53 ساعة، وجاء في المركز السابع الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «فالي دى بونكيليت» لاسطبلات M7-2، مسجلاً زمناً قدره 1.22.54 ساعة.

الشحي يتصدر «الثانية»

تصدر الفارس أحمد الشحي المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلاً زمناً قدره 2.37.59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري 2.38.24 ساعة، وتقدم الفارس سعيد أحمد جابر الحربي إلى المركز الثالث بدلاً من السادس مسجلاً زمناً قدره 2.38.30 ساعة.

وقفز الفارس عبدالله علي العامري إلى المركز الرابع بدلاً من الخامس عشر على صهوة «جبلاني انديورنس» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 2.38.35 ساعة، يليه في المركز الخامس الفارس بدر أحمد محمد على صهوة «أوهيلي دي كيرديفيد» لاسطبلات النصر 2، مسجلاً زمناً قدره 2.38.42 ساعة، بينما تراجع الفارس زايد غانم المري إلى المركز السادس بدلاً من الأول مسجلاً زمناً قدره 2.38.47 ساعة.

المري يتزعم «الثالثة»

تزعم الفارس حمدان أحمد المري المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.39.02 ساعات، وحل ثانياً الفارس أحمد صالح الشحي مسجلاً زمناً قدره 3.39.12 ساعات، وحافظ على المركز الثالث الفارس سعيد أحمد جابر الحربي مسجلاً زمناً قدره 3.39.24 ساعات، يليه في المركز الرابع الفارس بدر أحمد مسجلاً زمناً قدره 3.39.40 ساعات.

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