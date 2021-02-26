560 ألف درهم جوائز السباق العاشر لمضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه العاشر لهذا الموسم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية، وشوط واحد للخيول المهجنة وهو الختامي بالأمسية، وذلك بمشاركة 94 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 560 ألف درهم، وينطلق في الشوط الأول سباق كأس الوثبة ستاليونز والمخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1800 متر بمشاركة 14 خيلاً على اللقب، فيما تتضاعف الإثارة بالشوط الثاني وهو الرئيس في الحفل في ديربي العين بمشاركة 13 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر، ويبرز منها (صوت السلام) و(مجدي) و(أي اس رحماني) الذي يتطلع لتكرار فوزه الذي حققه في آخر مشاركاته بهذا المضمار على نفس المسافة.



المبتدئة

ويتضمن الحفل شوطين للمبتدئة يبدأ أولاهما بالشوط الثالث لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً، ويتواصل سباق المبتدئة بالشوط الرابع المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر.



المهرات والأفراس

في الشوط الخامس تتسابق المهرات والأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وتبرز المهرة (جود) كأبرز المرشحات للفوز باللقب، غير أنها حتماً ستواجه بمنافسة قوية من (مرزاقة) وغيرها من المهرات والأفراس المشاركات.

وتستمر الإثارة بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، حيث يطمح (أوكتيف) لتصدر السباق، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز خيول منافسة قوية مثل (كيرليس ديل روك)، و(وك دي فاوست)، وتختتم الأمسية بالشوط السابع للخيول المهجنة، بمشاركة 10 خيول تتسابق لمسافة 3200 متر ومن أبرز المرشحين للقب (بوك ريفيو) و(أريبيان مون)، الذي سبق له الفوز قبل أسبوعين بذات المضمار.

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