مباراتان في كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس دبي «ايفزا» الذهبية بمباراتين بملاعب نادي ومنتجع «الحبتور» للبولو والفروسية، ويلتقي فريق «الإمارات» 17 جول مع فريق «بنجاش» 18 جول، ويقود فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتيفيرد 4 جول وتوماس بانيللو 6 جول وجوليرمو 7 جول فيما يمثل فريق «بنجاش» حيدر بنجاش وفردريكو بوتوبسكي 5 جول بنيامين بانيللو 6 جول جاكينتو كروتو 7 جول.

وستقفز المباريات بالفائز فيها إلى اللعب وجهاً لوجه مع أول المجموعة الأولى والثانية مع منحهما فرصة ذهبية للتعويض وخطف فوز يمكن أي منهما من اللعب في المباراة النهائية للبطولة وهنا تكمن أهمية الفوز في مباراتي الغد.

ويلعب فريقي «الحبتور» و«ذئاب دبي كافو» في المباراة الأولى، ويسعى «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور لفك لغز خسارته الأخيرة والأداء غير المقنع الذي قدمه أمام «بنجاش» وفي المقابل فإن فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور يخطط إلى الفوز وتأكيد أحقيته بتأهله ثاني مجموعته.

ويمثل فريق «الحبتور» كلاً من محمد الحبتور صفر جول وفليكس اسبن 3 جول وجان جاريتش 6 جول فاكونو سولا 9 جول، بينما يمثل فريق ذئاب دبي «كافو» كلاً من حبتور الحبتور 1 جول وكيان هول 3 جول وتوماس بيريزفورد 6 جول وموزيو اليجاندرو 8 جول.

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