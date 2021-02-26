محمد الرميثي صدارة «3 نجوم» في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد الفارس الإماراتي محمد شافي الرميثي لقب الجولة الأولى من فئة الثلاث نجوم، ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز على صهوة الفرس «كارامبا»، وصمم مسار الجولة بحواجز بارتفاع 130 سم، برعاية اتحاد الفروسية، وشارك فيها 70 فارساً وفارسة، ونجح منهم 28 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وحددت مراكز الفرسان بأفضلية الزمن، وبلغ أفضل زمن 59.43 ثانية.

ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني فرهانغ صادقي مع الجواد «غازارو في دي ال» وأنهى الجولة في 62.50 ثانية، وحصد جائزة المركز الثالث الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا».

توغانوف والقفزة الجريئة..

ونال صدارة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، برعاية لونجين، الفارس الروسي فلاديمير توغانوف بالجواد «تولوم»، ونجح في إكمال الجولة في أفضل زمن حيث بلغ (65.18) ثانية، ونال به جائزة المركز الأول، ليصبح أول المتأهلين للجائزة الكبرى والأقرب إليها، والمنافسة التأهيلية من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها (46) فارساً وفارسة، نجح منهم 18 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية جورجيا تيم والفرس «زد سفن كارتينا» وأنهت الجولة في زمن بلغ (65.32) ثانية وحل ثالثاً مواطنها الفارس شاد فيلوس بالجواد «إندهوفن جي اتش».

شهد جانباً من منافسات الثلاث نجوم وتابع أداء الفرسان فيها، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وجرت جميعها تحت إجراءات احترازية كاملة، وبما يضمن سلامة جميع المشاركين في البطولة ولجانها العاملة من وباء جائحة (كوفيد ـ 19).

«أليت» في المركز الأول

وأقيمت أمس بطولة الخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في ثاني أيام البطولة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز (125) سم للخيول عمر 6 سنوات، والحواجز (135) سم للخيول عمر 7 سنوات، وشارك فيها 11 خيلاً صغيراً، نجحت منها 4 خيول في إكمال الجولتين دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس السوري شادي غريب والجواد المتألق «أليت دو بونتس» (7 سنوات)، وأنهى معه المرحلة الثانية في زمن بلغ (34.47) ثانية، وبرزت خيول صغيرة جديدة خطفت المركزين الثاني والثالث، الفرس «بيللي جيم» (7 سنوات)، والفارس موفي عويضة الكربي، والزمن 36.25) ثانية، والجواد «كراك غلن» (6 سنوات)، وأنهى المرحلة الثانية في زمن (36.30) ثانية مع الفارس حمد علي الكربي.

مبخوت يتصدر

وحاز فارسنا الشبل مبخوت الكربي بالجواد «زاندوكان سي» والزمن (36.50) ثانية، لقب صدارة المنافسات الدولية للفرسان الأشبال برعاية اسطبلات الشراع، وجائزة المركز الثالث بالفرس «المزيونة» والزمن (40.42) ثانية، واختتمت منافسات الأشبال صباح أمس، بمنافسة من جولة وتمايز على حواجز (110) سم، وشارك فيها 11 فارساً وفارسة، 7 منهم أكملوا الجولة الرئيسة دون خطأ، و4 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الشبل السوري ليث غريب مع الفرس «كابيتولا اس آر زد»، والزمن (36.55) ثانية.

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